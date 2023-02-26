Twitter уволил как минимум 50 сотрудников за один день

Руководство Twitter сократило по меньшей мере 50 сотрудников только в течение 25 февраля. Об этом пишет издание The Information со ссылкой на инсайдеров.
Отмечается, что увольнения должны компенсировать падение выручки, которое продолжается с момента приобретения соцсети Илоном Маском.
В субботу под сокращения подпали несколько сотрудников инженерных команд, в том числе тех, которые занимаются поддержкой рекламной технологии и основного приложения Twitter. Также уволили сотрудников технической инфраструктуры, которая обеспечивает работоспособность систем.
Как отмечает The Information, это уже восьмой раунд сокращений после того, как Маск купил Twitter. С того момента штат соцсети сократился уже на 70%, примерно до 2000 человек.
Также после прихода Маска соцсеть повысила стоимость подписки Twitter Blue с 5 до 8 долларов и включила в нее синюю галочку верификации, а также двухфакторную аутентификацию, отменила удаленку и предупредила работников, что их ждут «долгие рабочие дни с высокой интенсивностью» (правда, тогда они начали увольняться, а удаленку вернули), прекратила борьбу с фейками про коронавирус и вакцинацию и запретила публиковать ссылки на другие соцсети.