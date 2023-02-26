Twitter уволил как минимум 50 сотрудников за один день

Также после прихода Маска соцсеть повысила стоимость подписки Twitter Blue с 5 до 8 долларов и включила в нее синюю галочку верификации, а также двухфакторную аутентификацию, отменила удаленку и предупредила работников, что их ждут «долгие рабочие дни с высокой интенсивностью» (правда, тогда они начали увольняться, а удаленку вернули), прекратила борьбу с фейками про коронавирус и вакцинацию и запретила публиковать ссылки на другие соцсети.