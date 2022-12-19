Twitter запретит публиковать ссылки на другие соцсети

Twitter запретит «продвигать альтернативные социальные площадки», все ссылки на другие соцсети будут удалять. Об этом компания сообщила в своем блоге.
Удаляться будут даже те посты, в которых нет активных ссылок, но есть никнейм и призыв подписаться. За особенно активную информационную поддержку других соцсетей аккаунт в Twitter могут заблокировать.
Сайты-агрегаторы, публикующие ссылки на профили в различных соцсетях, также запретят рекламировать. При этом кросспостинг (одновременная публикация одинаковых записей в разных соцсетях), все еще разрешен.
Twitter подготовил перечень платформ, продвижение которых будет запрещено. В него вошли Facebook и Instagram*, соцсеть Дональда Трампа Truth Social, сайты lnk.bio, Mastodon, Nostr и другие.
Ссылки на сервисы, которые не упоминаются в этом перечне, по-прежнему можно будет публиковать, так как они «предлагают пользователям опыт, отличный от Twitter».
* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.