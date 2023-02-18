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С марта использовать двухфакторную аутентификацию в твиттере смогут только подписчики Twitter Blue

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:15

Поддержка Twitter заявила, что с 20 марта использовать в сервисе двухфакторную аутентификацию с помощью смс смогут только подписчики Twitter Blue.

Такое решение объясняется тем, что были зафиксированы случаи использования такого способа «плохими пользователями».

Двухфакторная аутентификация предполагает, что для входа в аккаунт требуется подтвердить личность еще одним доступным способом. В частности, для этого может использоваться ключ безопасности, отправленный на мобильный телефон.

Соцсеть рекомендует пользователям отключить двухфакторную аутентификацию по смс до 19 марта. В поддержке подчеркнули, что те, кто не платит за Twitter Blue, по-прежнему смогут использовать аутентификацию с помощью приложения Google.

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