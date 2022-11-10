Bloomberg: Илон Маск отменил удаленную работу для сотрудников Twitter

Владеющий социальной сетью Twitter американский предприниматель Илон Маск запретил сотрудникам платформы работать удаленно, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо бизнесмена.
Тема письма, согласно сообщению агентства, звучит так: «Удаленная работа отныне неприемлема». Персонал должен будет проводить в офисе не менее 40 часов в неделю. Исключения из этого правила будет рассматривать лично Маск, новые правила вступают в силу незамедлительно.
Предприниматель заявил, что «впереди сложные времена». Причина для подобной риторики и нововведений, касающихся удаленной работы, — «экономический прогноз» и влияние ситуации непосредственно на Twitter. Bloomberg не приводит деталей.
До того как Twitter перешел в руки Маска, компания разрешала сотрудникам работать удаленно из любого места. Многих перевели на такой формат в начале пандемии коронавируса. Тогда же соцсеть ввела ежемесячный выходной день для всей компании. Он также был отменен новым владельцем после покупки платформы.
Не работает удаленно и персонал другой компании Маска — производителя электромобилей Tesla. «Изображайте работу в другом месте», — заявил предприниматель своим сотрудникам.