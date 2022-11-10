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Bloomberg: Илон Маск отменил удаленную работу для сотрудников Twitter
Денис Ламехов
Сегодня в 16:58

Владеющий социальной сетью Twitter американский предприниматель Илон Маск запретил сотрудникам платформы работать удаленно, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо бизнесмена.

Тема письма, согласно сообщению агентства, звучит так: «Удаленная работа отныне неприемлема». Персонал должен будет проводить в офисе не менее 40 часов в неделю. Исключения из этого правила будет рассматривать лично Маск, новые правила вступают в силу незамедлительно.

Предприниматель заявил, что «впереди сложные времена». Причина для подобной риторики и нововведений, касающихся удаленной работы, — «экономический прогноз» и влияние ситуации непосредственно на Twitter. Bloomberg не приводит деталей.

До того как Twitter перешел в руки Маска, компания разрешала сотрудникам работать удаленно из любого места. Многих перевели на такой формат в начале пандемии коронавируса. Тогда же соцсеть ввела ежемесячный выходной день для всей компании. Он также был отменен новым владельцем после покупки платформы.

Не работает удаленно и персонал другой компании Маска — производителя электромобилей Tesla. «Изображайте работу в другом месте», — заявил предприниматель своим сотрудникам.

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