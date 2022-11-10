Bloomberg: Илон Маск отменил удаленную работу для сотрудников Twitter

До того как Twitter перешел в руки Маска, компания разрешала сотрудникам работать удаленно из любого места. Многих перевели на такой формат в начале пандемии коронавируса. Тогда же соцсеть ввела ежемесячный выходной день для всей компании. Он также был отменен новым владельцем после покупки платформы.