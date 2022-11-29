Twitter прекращает борьбу с фейками про коронавирус и вакцинацию

Соцсеть Twitter решила отказаться от принятой в 2020 году политики по борьбе с фейками о COVID-19 и вакцинации. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте платформы в разделе с правилами пользования.
«Начиная с 23 ноября 2022 года Twitter больше не применяет политику борьбы с дезинформацией о COVID-19», — говорится в заявлении.
Согласно статистике, которую публикует Twitter, в период с января 2020 года по сентябрь 2022-го соцсеть временно заблокировала более 11 тыс. учетных записей и удалила 97,6 тыс. постов с фейками. Еще 11 млн аккаунтов постоянно проверяются.
Как отмечает CNN, такая политика получила широкое признание среди медицинских работников. Так, во время консультации для платформ американский врач Вивек Мурти привел Twitter в качестве примера того, как стоит бороться с дезинформацией.
После того как Twitter приобрел Илон Маск, в руководстве соцсети и ее политике многое изменилось. Маск уволил прежнее руководство (а также примерно половину из 8000 сотрудников), разблокировал страницы Канье Уэста и Дональда Трампа (и пообещал восстановить другие аккаунты, заблокированные по сомнительным причинам), а также повысил стоимость подписки Twitter Blue с 5 до 8 долларов и включил в нее синюю галочку верификации.