Подписка на синюю галочку в Twitter будет стоить 8 долларов

По словам бизнесмена, вместе с галочкой пользователи получат приоритет в ответах, упоминаниях и поиске, возможность размещать длинные видео и аудио. Кроме того, им будет попадаться в два раза меньше рекламы, а также появится обход пейволлов издателей, сотрудничающих с соцсетью.