Подписка на синюю галочку в Twitter будет стоить 8 долларов

«Нынешняя система лордов и крестьян в Twitter для того, у кого есть или нет синей галочки, — это чушь собачья. Власть людям! Синий за 8 долларов в месяц», — написал бизнесмен.
Маск уточнил, что цена скорректирована по странам пропорционально паритету покупательной способности.
По словам бизнесмена, вместе с галочкой пользователи получат приоритет в ответах, упоминаниях и поиске, возможность размещать длинные видео и аудио. Кроме того, им будет попадаться в два раза меньше рекламы, а также появится обход пейволлов издателей, сотрудничающих с соцсетью.
Ранее писатель Стивен Кинг раскритиковал Маска за решение ввести платную подписку на синюю галочку. Он заявил, что уйдет из Twitter, если нововведение будет принято.
В комментариях писателю заявили, что это странная позиция, так как он может позволить себе платить за подписку. Стивен Кинг ответил: «Дело не в деньгах. Это дело принципа».