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Илон Маск сообщил о планах удалить 1,5 млрд неиспользуемых аккаунтов твиттера
Денис Ламехов
Сегодня в 16:48

Владелец социальной сети Twitter американский предприниматель Илон Маск сообщил о планах удалить 1,5 млрд заброшенных аккаунтов пользователей платформы. Его цитирует Business Insider.

Задача — освободить неиспользуемые никнеймы. «Очевидно, будут удалены учетные записи, где не было твитов и в которые не входили на протяжении нескольких лет», — заявил Маск. Ранее он отмечал, что этот период может составить пятнадцать лет, а может — пять. Сейчас свои намерения он не уточнил.

После того как соцсеть перешла под его контроль, в руководстве сервиса и его политике многое изменилось. Маск уволил прежнее руководство (а также примерно половину из 8000 сотрудников), разблокировал страницы Канье Уэста и Дональда Трампа (и пообещал восстановить другие аккаунты, заблокированные по сомнительным причинам; Уэст затем снова улетел в бан), а также повысил стоимость подписки Twitter Blue с 5 до 8 долларов и включил в нее синюю галочку верификации.

Один из последних шагов — прекращение борьбы с фейками про коронавирус и вакцинацию. Ранее Twitter приводили в качестве примера того, как стоит бороться с дезинформацией. С января 2020 года по сентябрь 2022-го соцсеть временно заблокировала более 11 тыс. учетных записей и удалила 97,6 тыс. постов с фейками. Еще 11 млн аккаунтов постоянно проверялись.

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