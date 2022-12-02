Twitter вновь заблокировал аккаунт Канье Уэста после публикации свастики

Социальная сети Twitter вновь заблокировала аккаунт рэпера Канье Уэста после того, как тот опубликовал на своей странице свастику вместе со звездой Давида. На это обратил внимание The Guardian.
Блокировка аккаунта также произошла после того, как музыкант признался в симпатии к нацистам и их лидеру Адольфу Гитлеру. Уэст лишился доступа к соцсети через две недели после своего восстановления в ней.
Бизнесмен добавил, что страница Уэста была удалена именно из‑за подстрекательства к насилию, а не из‑за «нелестного фото» Маска, опубликованного рэпером. «Честно говоря, в этих фотографиях я нашел полезную мотивацию похудеть», — отметил Маск.
Позднее предприниматель заявил: «Вы знаете, что Twitter справедлив, когда крайне правые и крайне левые экстремисты расстроены в одно и то же время! Twitter стремится обслуживать около 80% людей, которые хотят учиться, смеяться и участвовать в аргументированных дебатах».
Маск также заявил, что число сообщений, содержащих «ненавистнические высказывания» («hate speech»), в соцсети «продолжает сокращаться, несмотря на значительный рост пользователей». Их в соцсети содержится, по его словам, менее 0,1%.
«Свобода слова не означает свободу охвата. Негатив должен и будет иметь меньший охват, чем позитив», — пообещал бизнесмен.