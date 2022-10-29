Илон Маск пообещал восстановить заблокированные по сомнительным причинам аккаунты в Twitter

Илон Маск заявил, что восстановит аккаунты пользователей Twitter, действие которых было приостановлено по сомнительным причинам.

«Все те, чьи [аккаунты] были приостановлены по незначительным или сомнительным причинам, будут освобождены из тюрьмы Twitter», — написал бизнесмен в ответ на пост девушки Михайлы Питерсон.

Она обратилась к Маску с просьбой разблокировать ее отца Джордона Петерсона и проследить, что он не проводит все время в соцсетях.

28 октября Маск купил и возглавил Twitter. Бизнесмен прокомментировал информацию о закрытии сделки твитом: «Птичка на свободе». Накануне, обращаясь к рекламодателям соцсети, он написал, что приобрел компанию не для того, чтобы заработать больше денег, а поскольку хочет помочь человечеству, которое любит.