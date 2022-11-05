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СМИ: Twitter уволил около половины сотрудников
Денис Ламехов
Сегодня в 09:11

Социальная сеть Twitter сократила порядка половины сотрудников, пишут Reuters и CNN.

Сама платформа точных данных не раскрывает, но сообщает, что увольнения в меньшей степени затронули отдел по борьбе с дезинформацией. Телеканал NBC однако передает, что удар пришелся именно на такие команды. Он ссылается на ряд нынешних и бывших сотрудников соцсети.

Цитируя твиты экс-работников компании, Reuters пишет, что под сокращения попали сотрудники, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, разработку и продакт-менеджмент.

Инициатива социальной сети может ограничить ее возможности по модерации на фоне предстоящих выборов в американский конгресс, отмечает NBC.

Глава отдела безопасности Twitter Йоэль Рот поспешил заверить: «Поскольку в США идет досрочное голосование, наши усилия по обеспечению честности выборов, включая борьбу с дезинформацией и поддерживаемыми государством операциями в инфопространстве, остаются главным приоритетом».

Илон Маск, с недавних пор владеющий соцсетью, заявил: «Хочу быть предельно ясным и повторюсь, что твердая приверженность Twitter модерации контента остается абсолютно неизменной».

В преддверии закрытия сделки Маска по покупке платформы The Washington Post писал, что предприниматель намеревался сократить персонал Twitter на 75%. Близкие к компании источники это не подтверждали.

Ряд экс-сотрудников заявлял, что если инициатива все же будет претворена в жизнь, то социальная сеть столкнется с возросшим риском взломов и распространения запрещенного контента, а оставшиеся сотрудники не справятся с устранением проблем.

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