СМИ: Twitter уволил около половины сотрудников

Социальная сеть Twitter сократила порядка половины сотрудников, пишут Reuters и CNN.
Сама платформа точных данных не раскрывает, но сообщает, что увольнения в меньшей степени затронули отдел по борьбе с дезинформацией. Телеканал NBC однако передает, что удар пришелся именно на такие команды. Он ссылается на ряд нынешних и бывших сотрудников соцсети.
Цитируя твиты экс-работников компании, Reuters пишет, что под сокращения попали сотрудники, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, разработку и продакт-менеджмент.
Инициатива социальной сети может ограничить ее возможности по модерации на фоне предстоящих выборов в американский конгресс, отмечает NBC.
Глава отдела безопасности Twitter Йоэль Рот поспешил заверить: «Поскольку в США идет досрочное голосование, наши усилия по обеспечению честности выборов, включая борьбу с дезинформацией и поддерживаемыми государством операциями в инфопространстве, остаются главным приоритетом».
В преддверии закрытия сделки Маска по покупке платформы The Washington Post писал, что предприниматель намеревался сократить персонал Twitter на 75%. Близкие к компании источники это не подтверждали.
Ряд экс-сотрудников заявлял, что если инициатива все же будет претворена в жизнь, то социальная сеть столкнется с возросшим риском взломов и распространения запрещенного контента, а оставшиеся сотрудники не справятся с устранением проблем.