СМИ: Twitter уволил около половины сотрудников

Сама платформа точных данных не раскрывает, но сообщает, что увольнения в меньшей степени затронули отдел по борьбе с дезинформацией. Телеканал NBC однако передает, что удар пришелся именно на такие команды. Он ссылается на ряд нынешних и бывших сотрудников соцсети.