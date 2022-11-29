Хелена Бонэм Картер высказалась против культуры отмены и вступилась за Джоан Роулинг

Британская актриса Хелена Бонэм Картер, известная по фильму «Бойцовский клуб» и франшизе «Гарри Поттер», выступила против культуры отмены в интервью изданию The Times.
Картер заявила, что «отменять» талантливых людей за их сексуальные практики неправильно. «Если бы вы посмотрели достаточно внимательно на личную жизнь людей, вы бы обнаружили миллион человек, которых нужно дисквалифицировать», — сказала она.
Актриса подчеркнула, что ненавидит культуру отмены. «Она стала достаточно истеричной, и в ней существует что‑то вроде охоты на ведьм и нехватка понимания», — пояснила Картер.
По мнению артистки, культура отмены не оставляет для звезд Голливуда возможности искупления. «Не думаю, что она [возможность искупления] есть для кого‑то вроде Кевина Спейси», — отметила Картер, напомнив, что через «отмену» пришлось пройти также Джонни Деппу.
Картер назвала Деппа «полностью оправданным» после судебного разбирательства между ним и его экс-супругой Эмбер Херд. «Я думаю, теперь с ним все в порядке. В полном порядке», — добавила актриса, для которой Депп является крестным отцом ее детей.
Картер также заявила, что в публичном пространстве появился «тренд» на то, чтобы быть лицом таких движений как #MeToo, и намекнула, что Херд хотела бы стать «девушкой с плаката», представляющего борьбу с насилием.
Кроме того, Картер вспомнила о другой жертве культуры отмены — писательнице и авторе «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, которую обвиняют в трансфобии. «Это чудовищно, полная чушь. Я думаю, ее затравили», — оценила ситуацию актриса.
Картер не поддержала своих коллег по франшизе «Гарри Поттер», актеров Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта, которые осудили высказывания Роулинг о трансперсонах. «Лично я думаю, что им стоит позволить ей иметь ее мнение, но я также считаю, что они пытаются защитить свою фан-базу и свое поколение», — добавила она.
Писательницу Джоан Роулинг в последние годы неоднократно обвиняли в трансфобии. Все началось с того, что Роулинг написала в твиттере о том, что любой человек с менструацией — это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности».
Правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD в ответ заявила, что писательница «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами». Слова Роулинг не понравились звездам фильмов по мотивам ее книг — Эмме Уотсон, Эдди Редмейну и Дэниелу Рэдклиффу.
Последний даже признался, что согласится вернуться к роли Гарри Поттера только в случае, если писательница не будет принимать участия в экранизации. Впрочем, были и те, кто вступился за Роулинг, среди них оказались Рэйф Файнс и Джейсон Айзекс.
«Афиша Daily» писала о том, как сама Роулинг объяснила свою позицию и почему назвала себя защитницей ЛГБТК-людей и женщин. Также мы рассказывали и о других скандалах, в которых оказывалась писательница.