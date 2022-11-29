Хелена Бонэм Картер высказалась против культуры отмены и вступилась за Джоан Роулинг

«Это было доведено до крайности, это людское осуждение. Ей позволено иметь собственное мнение, в особенности если она пережила абьюз. Каждый несет в себе свою собственную историю травмы и формирует свои мнения на основе этой травмы, и вы должны уважать то, что формирует людей, и их любовь. Вам не обязательно во всем соглашаться — это было бы безумно и скучно. Она не утверждает ничего агрессивного, она просто говорит что‑то, исходя из своего опыта»

Хелена Бонэм Картер