Звезды франшизы «Гарри Поттер» раскритиковали Джоан Роулинг за слова о трансженщинах

Исполнительница роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, Эмма Уотсон, написала несколько постов в поддержку трансженщин и назвала несколько благотворительных организаций, которые им помогают.

Актриса Эмма Уотсон и актер Эдди Редмейн выступили с критикой серии твитов автора книг о Гарри Поттере Дж.К.Роулинг, в которых та иронизировала над статьей «Создание равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации».

Актер Эдди Редмейн, который сыграл в «Фантастических тварях», а также исполнил роль трансженщины в фильме «Девушка из Дании», также выразил несогласие с позицией Роулинг.

«Как человек, работавший с Дж.К.Роулинг и представителями транссообщества, я бы хотел точно обрисовать свою позицию. Я не согласен с высказываниями Джо. Трансженщины — женщины, трансмужчины — мужчины, а небинарные персоны имеют право на существование. Не хотелось бы говорить от имени сообщества, но я знаю, что многие мои трансгендерные друзья и коллеги устали, что их идентичность постоянно оказывается под вопросом, что слишком часто приводит к насилию и абьюзу. Они просто хотят спокойно жить, и пришла пора дать им эту возможность», — написал Редмейн.

В нескольких твитах, созданных в ответ на статью, Джоан Роулинг написала: «Люди, которые менструируют. Уверена, есть какое‑то другое слово. Напомните мне». В конце она добавила три вариации слова «женщина».

В ответ на обвинения в критике писательница заявила, что не выступает против трансгендерности, но «стирание понятия половой принадлежности мешает многим людям осмысленно обсуждать собственную жизнь».

С критикой в адрес Роулинг также выступил исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф.