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Рэйф Файнс вступился за Джоан Роулинг, которую обвиняют в трансфобии

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:58

Британский актер Рэйф Файнс — исполнитель роли Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере — сделал публичное заявление в защиту писательницы Джоан Роулинг. Свое мнение он выразил в интервью The Telegraph.

Файнс заявил, что понимает причины, из‑за которых обострилась эта ситуация, однако не видит смысла осуждать человека за его взгляды. Он отметил, что не может разделить той ненависти, которая сейчас направлена в адрес Роулинг.

По словам актера, он выступает против «культуры отмены» и находит «иррациональной» нынешнюю «эпоху обвинений», которая обусловлена «необходимостью осуждать». Его беспокоит уровень травли, которая распространяется на людей с отличной от других точкой зрения.

В 2020 году Роулинг начали обвинять в трансфобии и нетерпимости к трансгендерным и небинарным личностям, а также к людям с гендерной нонконформностью. Все началось с твитов, в которых она иронизировала над статьей «Создание равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации».

Позже писательницу вновь раскритиковали после выхода новой книги «Дурная кровь», в которой серийным убийцей является мужчина, переодевающийся в женскую одежду.

К критике в адрес Роулинг присоединились и звезды франшизы «Гарри Поттер», в том числе Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Эдди Редмейн, Нома Думезвени и Кара Делевинь. Позднее писательница объяснила свою позицию.

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