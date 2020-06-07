Джоан Роулинг пошутила о трансгендерах. Ее обвинили в трансфобии

Британская писательница Джоан Роулинг подверглась критике после серии твитов о трансгендерных людях. Об этом пишет издание Variety. Поводом для этого стала реакция Роулинг на статью с портала Devex под названием «Создание равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации». В ней рассказывается о «гендерных аспектах» пандемии и опасностях, с которыми сталкиваются женщины на карантине. «Те, у кого есть менструации. Кажется, есть какое‑то другое слово для этого. Помогите вспомнить», — написала Роулинг и добавила несколько искаженных вариаций слова «женщины».

Роулинг обвинили в трансфобии и нетерпимости к трансгендерам, небинарным людям и людям с гендерной нонконформностью. Пользователи твиттера спросили ее, «зачем она это делает», а гейм-блоггер Лиам Драйден заявил, что Роулинг — это «колоссальное разочарование». Писательница уточнила, что ничего не имеет против трансгендерности, но «стирание понятия половой принадлежности мешает многим людям осмысленно обсуждать собственную жизнь». Он добавила, что «говорить правду не означает ненавидеть». «Если не существует понятие пола, значит люди одного пола не могут испытывать влечение друг к другу», — уточнила она.

«Мысль о том, что женщины вроде меня, десятилетиями сочувствовавшие трансгендерным людям, потому что они также уязвимы к мужскому насилию, ненавидят трансгендеров, потому что считают, что существует половая принадлежность — это глупость», — написала Роулинг. На твиты Роулинг ответила правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD. По словам представителей организации, Роулинг присоединилась к идеологии, которая «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами», а «в 2020 году нет никаких оправданий для преследования трансгендерных людей». Также GLAAD посоветовали читать «Перси Джексона» Рика Риордана в качестве альтернативы «Гарри Поттеру» всем, «кому нужно чтение на лето». В мае стало известно, что Роулинг впервые опубликует произведение под названием «Икабог» («The Ickabog»), написанное более 10 лет назад. По словам писательницы, это сказка «о правде и злоупотреблении властью». Она не связана с миром «Гарри Поттера», и в ней нет волшебства.