Джонни Депп выиграл дело против Эмбер Херд. Ее признали виновной в клевете

Американский актер Джонни Депп выиграл дело против своей экс-супруги — актрисы Эмбер Херд. Присяжные признали ее виновной в клевете о нем. Об этом сообщила телесеть Law & Crime.

Херд должна будет заплатить бывшему мужу 15 млн долларов за то, что распространяла ложную информацию о насилии со стороны Деппа. Этим она навредила карьере и репутации актера. Депп в свою очередь заплатит Херд 2 млн.

Депп не присутствовал на оглашении приговора. Пока он не дал никаких комментариев о своей победе в деле о защите чести и достоинства. Херд прокомментировала решение суда на своей странице в инстаграме*.

«Разочарование, которое я испытываю сегодня, не выразить словами. Мое сердце разбито тем, что гора доказательств все еще оказалась недостаточной, чтобы противостоять непропорциональной силе, влиянию и власти моего бывшего мужа», — заявила Херд.

Актриса подчеркнула, что еще более разочарована тем, «что этот вердикт означает для других женщин». Она назвала результат суда «шагом назад ко времени, когда женщина, которая высказалась, могла быть публично осуждена и унижена».

Херд напомнила, что Депп ранее проиграл дело о клевете в Великобритании. В 2020 году он подал в суд на таблоид The Sun, опубликовавший статью, в которой назвал Деппа «убийцей жен» и обвинил в насилии в отношении Херд.

«Мне грустно, что я проиграла это дело. Но мне еще грустнее от того, что кажется, я потеряла право, которое, как я думала, у меня как у американки было — говорить свободно и открыто», — заключила Херд.

Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд длился 15 месяцев, пока она не предъявила ему обвинения в насилии и не подала на развод в мае 2016 года. По итогам процесса Деппу пришлось заплатить ей 7 млн долларов. Депп и Херд отказались от претензий друг к другу.

В 2019 году Джонни Депп подал свой первый иск о клевете на 50 млн долларов против Эмбер Херд. В документе уточнялось, что экс-супруга необоснованно обвиняла Джонни Деппа в домашнем насилии и регулярных побоях и использовала эту клевету ради продвижения своей карьеры. Адвокаты актрисы, в свою очередь, называли иск Деппа попыткой заставить бывшую жену замолчать.

После проигранного иска против The Sun Джонни Деппа попросили отказаться от роли Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей». Позже актера и его фильмы начал бойкотировать Голливуд. Депп называл себя жертвой «культуры отмены».



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