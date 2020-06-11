Джоан Роулинг ответила на обвинения в трансфобии

Писательница Джоан Роулинг опубликовала заявление, в котором ответила на обвинения в трансфобии. В нем она подробно рассказывает о том, как изучала трансгендерность, поддерживала представителей ЛГБТ, а также сообщает, что подвергалась домашнему насилию и сексуальным домогательствам.

Кроме того, автор «Гарри Поттера» признается, что могла бы и сама стать трансгендерной персоной. «Я задавалась вопросом: не решилась ли бы я на смену пола сама, если бы родилась на 30 лет позже. Искушение бежать от женственности было бы огромным», — пишет Роулинг, отмечая, что быть женщиной сегодня тяжелее и опаснее, чем когда‑либо.

Писательница настаивает на том, что ее убеждения, касающиеся места трансгендерных людей в обществе, вызваны в первую очередь беспокойством о безопасности женщин. И ни в коей мере не направлены против трансгендерных людей.

«Я хочу, чтобы трансженщины были в безопасности. В то же время я не хочу подвергать большей опасности девочек и женщин, которые родились таковыми. Когда мы открываем двери женских туалетов и раздевалок любому мужчине, который считает себя женщиной, — а как я уже говорила, сертификаты, подтверждающие гендер, сегодня выдаются без операций или приема гормонов, — мы открываем двери всем мужчинам, которые хотят войти. Это простая истина», — утверждает Роулинг.

Ранее Джоан Роулинг подверглась критике со стороны пользователей твиттера, а также актеров «Поттерианы» за твит, в котором та иронизировала над статьей «Создание равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации».