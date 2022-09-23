Центробанк зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с марта

Объем наличных денег в обращении 22 сентября увеличился на 132,1 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на статистику Банка России.

Издание отмечает, что в последний раз показатель превышал это значение 4 марта: тогда объем наличности вырос на 151,5 млрд рублей.

Нынешний всплеск опрошенные РБК эксперты связывают с частичной мобилизацией, объявленной в России 21 сентября. При этом в тот день спрос на наличность был невысоким, сопоставимым с уровнями последних месяцев и составил 14,2 млрд рублей.

22 сентября он подскочил более чем в девять раз. Как отмечает РБК, пока текущий рост наличности отстает от пиковых значений февраля, когда россияне стали массово снимать наличные.

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что его ведомство планирует призвать 300 тыс. резервистов.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что выпускников военных кафедр в вузах не будут приравнивать к тем, кто прошел военную службу, а частичная мобилизация касается только служивших.

23 сентября Министерство обороны России опубликовало разъяснения по частичной мобилизации. Затем ведомство уточнило, какие категории граждан не попадают под частичную мобилизацию.

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко заявил, что лица, у которых в военном билете указана категория В (ограниченно годные к службе), подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь. Студентов-заочников могут призвать по мобилизации, следует из сообщения на официальном портале «Объясняем.РФ»