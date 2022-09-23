Реклама
Новости
Forbes: основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил Алексею Кудрину 5% акций компании
17:19
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Призыву по мобилизации подлежат люди с категориями А, Б и В
16:58
Центробанк зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с марта
16:23
«Аэрофлот» возобновит полеты в Коломбо, Бангкок и Гоа
16:11
Студентов-заочников могут призвать по мобилизации
16:02
Минцифры дало рекомендации работникам, которые могут получить отсрочку, но получили повестку
15:59
Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Суд взыскал с Гарика Сукачева более 514 тыс. рублей за долги
15:51
Милонов попросил отправить его в зону спецоперации. И заявил, что уже находится на Донбассе
15:45
Умерла дважды лауреат Букеровской премии Хилари Мантел, автор «Волчьего зала» и «Внесите тела»
15:43
Приют «Подари жизнь» открыл сбор на сухой корм для животных
15:01
Казахстан сообщил, что поток автомобилей в страну на границе с Россией вырос на 20%
14:54
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (фото: picture alliance/Getty Images)
Германия готова предоставить убежище оппозиционным россиянам, бегущим от мобилизации
14:47
Toyota прекращает производство автомобилей в России
14:33
В России выросли продажи антидепрессантов
13:57
СМИ: Эрдоган поручил создать альтернативную «Миру» российско-турецкую платежную систему
13:49
В Краснодаре электросамокат загорелся в лифте. Его владелец получил ожоги
13:47
kremlin.ru
Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет мобилизации
11:27
В Узбекистане приостановлено обслуживание карт «Мир»
11:07
Ростуризм: без повестки можно отправляться в поездки без ограничений
11:04
Иркутский военком: не служившие с категорией В подлежат мобилизации. Их призовут последними
10:10
Центробанк зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с марта
Денис Ламехов
Сегодня в 13:23

Объем наличных денег в обращении 22 сентября увеличился на 132,1 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на статистику Банка России.

Издание отмечает, что в последний раз показатель превышал это значение 4 марта: тогда объем наличности вырос на 151,5 млрд рублей.

Нынешний всплеск опрошенные РБК эксперты связывают с частичной мобилизацией, объявленной в России 21 сентября. При этом в тот день спрос на наличность был невысоким, сопоставимым с уровнями последних месяцев и составил 14,2 млрд рублей.

22 сентября он подскочил более чем в девять раз. Как отмечает РБК, пока текущий рост наличности отстает от пиковых значений февраля, когда россияне стали массово снимать наличные.

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что его ведомство планирует призвать 300 тыс. резервистов.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что выпускников военных кафедр в вузах не будут приравнивать к тем, кто прошел военную службу, а частичная мобилизация касается только служивших.

23 сентября Министерство обороны России опубликовало разъяснения по частичной мобилизации. Затем ведомство уточнило, какие категории граждан не попадают под частичную мобилизацию.

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко заявил, что лица, у которых в военном билете указана категория В (ограниченно годные к службе), подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь. Студентов-заочников могут призвать по мобилизации, следует из сообщения на официальном портале «Объясняем.РФ»

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Банк РоссииСовет ФедерацииМинобороны России
люди
Владимир ПутинСергей ШойгуВиктор БондаревЕвгений Фуженко
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение