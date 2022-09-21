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Путин объявил о частичной мобилизации в России
Семён Гудошников
Сегодня в 06:06

Владимир Путин сообщил, что в России будет объявлена частичная мобилизация. «Для защиты нашей родины и целостности считаю необходимым поддержать предложение министерства обороны и Генерального штаба объявить частичную мобилизацию», — заявил он. Транслировали обращение президента на smotrim.ru.

Путин отметил, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе. В первую очередь на фронт отправят россиян, проходивших военную службу.

Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. Соответствующий указ подписан.

Перед отправкой в зону военных действий мобилизованные граждане будут проходить военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Они получат выплаты и статус военнослужащих, которые проходят службу по контракту.

«Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», те, «кто ведет ядерный шантаж против РФ, должны помнить, что роза ветров может развернуться в их сторону», отметил президент.

На сайте Кремля опубликован указ о частичной мобилизации. Согласно нему, заключенные контракты о прохождении военной службы будут действовать до конца частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военных.

Увольнение с военной службы во время частичной мобилизации возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы. Сроки призыва и необходимое количество призывников установит Минобороны для каждого региона отдельно.

Призыв на военную службу должны обеспечить высшие должностные лица субъектов РФ, отсрочку от призыва получат работники оборонно-промышленного комплекса.

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