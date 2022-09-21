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Совет Федерации: частичная мобилизация не коснется выпускников военных кафедр
Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:25

Выпускников военных кафедр в вузах не будут приравнивать к тем, кто прошел военную службу, а частичная мобилизация касается только служивших. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает «Коммерсант».

«Я еще раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил», — сказал он ТАСС.

Ранее 21 сентября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что выпускников военных кафедр тоже могут призвать, если их военно-учетные специальности буду востребованы.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Министр обороны Сергей Шойгу уточнял, что студентов, преподавателей вузов и призывников на фронт не отправят.

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тэги
Совет ФедерацииКоммерсантГосдума
люди
Виктор БондаревВладимир ПутинСергей ШойгуАндрей Картаполов
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