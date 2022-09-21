Реклама
Новости
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 9,45%
10:13
Шойгу: в ходе спецоперации погибли 5937 российских военных
09:43
СМИ: банки Казахстана и Вьетнама приостановили обслуживание карт «Мир»
08:45
Кадр из фильма «Железный человек»
THR: New Line отказалась от экранизации «Железного человека», потому что посчитала его бессмысленным
вчера в 23:21
Обращение Путина покажут завтра
вчера в 22:45
Московская прокуратура вынесла предостережение фешен-блогеру за использование инстаграма*
вчера в 22:30
Председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов: «Всеобщей мобилизации не будет»
вчера в 21:58
Дефицит российского бюджета составит 3 трлн рублей на 2023 год
вчера в 21:18
Джейми xx поделился треком «Kill Dem» о подростковых впечатлениях после карнавала
вчера в 21:16
В ДНР и ЛНР пройдут референдумы, в УК ввели «мобилизацию» и другие новости дня
вчера в 20:38
Дайджест
Вашингтон: США никогда не признают притязания России на какие‑либо части Украины
вчера в 19:54
Zura Narimanishvili/Unsplash
МВД Грузии: все заложники, удерживаемые в банке в Кутаиси, освобождены
Обновлено вчера в 19:44
«Бульк»: НАСА поделилось звуком метеорита, врезающегося в Марс
вчера в 19:28
Вышел трейлер сериала «Клуб полуночников» Майка Флэнагана
вчера в 19:00
Европейский суд по правам человека впервые возглавила женщина
вчера в 18:58
Публикуем фрагмент аниме «Воcпоминания о Марни» студии Ghibli. Картину можно посмотреть в кино
вчера в 18:21
Diego Tirira/Flickr
Финляндия предложила Евросоюзу разработать общие рекомендации по аннулированию виз россиян
вчера в 18:05
В начале октября в кино выйдет «Флай: танец свободы». «Афиша Daily» показывает трейлер
вчера в 17:59
ВЦИОМ: только 2% опрошенных россиян имеют шенгенскую визу. Загранпаспорт есть у 29% респондентов
вчера в 17:46
ЦБ заявил, что порядка 60% нелегальных финансовых операций производятся в криптовалютах
вчера в 17:24
Шойгу: в ходе спецоперации погибли 5937 российских военных
Рустам Абдуллин
Сегодня в 06:43

В ходе спецоперации на территории Украины погибли 5937 российских военных, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во время интервью.

В то же время, по его словам, потери Украины составили 61 тыс. военнослужащих убитыми и 49 тыс. раненными.

До этого Минобороны России раскрывало цифры всего дважды, в последний раз — 25 марта, когда число погибших достигло 1351 человека.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Минобороны России
люди
Сергей Шойгу
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение