Шойгу: в ходе спецоперации погибли 5937 российских военных

В ходе спецоперации на территории Украины погибли 5937 российских военных, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во время интервью.
В то же время, по его словам, потери Украины составили 61 тыс. военнослужащих убитыми и 49 тыс. раненными.
До этого Минобороны России раскрывало цифры всего дважды, в последний раз — 25 марта, когда число погибших достигло 1351 человека.
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