Квиддич переименуют в квадбол, чтобы не ассоциировать игру с Джоан Роулинг

Спортивную игру квиддич, вдохновленную романами писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, переименуют. Дисциплина будет официально называться квадболом. Об этом сообщила Международная федерация квиддича (IQA).

Организация присоединится к двум североамериканским объединениям (USQ и MLQ), которые также решили называть игру квадболом. Новое название будет отражать число мячей, задействованных игроками, и число игровых позиций.

Как и в описанном в книгах Роулинг спорте, в реальном квиддиче используются мяч квафл, два мяча бладжера и снитч (его роль выполняет, как правило, теннисный мяч). Игроки могут исполнять на поле роли охотников, загонщиков, вратарей и ловцов.

В IQA назвали две причины изменения названия спорта, в который в данный момент играют уже в 40 странах мира. Это позволит решить проблему с товарным знаком на слово «квиддич», принадлежащим Warner Bros., а также позволит не ассоциировать игру с Джоан Роулинг.

«Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, все чаще подвергается критике за свои антитранспозиции. Правозащитные группы ЛГБТК+, такие как GLAAD и Human Rights Campaign, а также три главных актера из серии фильмов о Гарри Поттере раскритиковали ее позицию», — пояснили в федерации.

В последние годы писательницу неоднократно обвиняли в трансфобии. Все началось с того, что Роулинг написала в твиттере о том, что любой человек с менструацией — это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности».

Правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD в ответ заявила, что писательница «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами». Слова Роулинг не понравились звездам фильмов по мотивам ее книг — Эмме Уотсон, Эдди Редмейну и Дэниелу Рэдклиффу.

Последний даже признался, что согласится вернуться к роли Гарри Поттера только в случае, если писательница не будет принимать участия в экранизации. Впрочем, были и те, кто вступился за Роулинг, среди них оказался исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс.

Затем Роулинг не пригласили участвовать в спецэпизоде HBO Max кинофраншизы «Гарри Поттер», предположительно, как раз из‑за обвинений в трансфобии. Поклонники писательницы поддержали ее в соцсетях и осудили «возмутительное» и «низкое» решение HBO Max.

«Афиша Daily» писала о том, как сама Роулинг объяснила свою позицию и почему назвала себя защитницей ЛГБТК-людей и женщин. Также мы рассказывали и о других скандалах, в которых оказывалась писательница.