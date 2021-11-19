перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
THR: Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод HBO Max о «Гарри Поттере» из‑за обвинений в трансфобии 0:52
В России создали молекулу, которая блокирует проникновение коронавируса в клетку Вчера в 23:00
Лауреатами премии «Просветитель» стали книги Николая Эппле и Ричарда Докинза Вчера в 22:49
Gucci, Nike и другие бренды хотят попасть в метавселенную. Вот их планы Вчера в 22:06
Умер основатель ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке Роман Каплан Вчера в 21:58
В Кемерово блогеру запретили пользоваться соцсетями на два с половиной года из‑за ролика о 9 Мая Вчера в 21:36
Джейсон Судейкис из «Теда Лассо» снялся в клипе Foo Fighters — и снова в роли тренера Вчера в 20:58
Стинг ведет переговоры о продаже прав на свои песни за более чем 250 млн долларов Вчера в 20:30
Главу Минкультуры Крыма задержали за взятку в размере 25 млн рублей Вчера в 20:15
Запрет на оскорбление школьников, первый трейлер «Анны Болейн» и другие новости дня
Вчера в 20:09 дайджест
Дени Вильнев рассказал, что в продолжении «Дюны» появится новый антагонист — Фейда-Рауту Харконнен Вчера в 19:18
У Кремля задержали двух итальянских продюсеров. Они представляли свой фильм о диктатуре Вчера в 18:48
Вышел трейлер второго сезона «Эмили в Париже» Вчера в 18:13
«Вы настоящий медиум?»: финальный трейлер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо Вчера в 18:09
«Русские норм!»/YouTube
Ресторатор Борис Зарьков запустит в Москве сервис быстрой доставки еды ресторанного уровня Вчера в 18:07
В музее «Гараж» пройдет курс лекций «Авангард и его отражения в авторском кино» Вчера в 17:36
Китайская теннисистка обвинила известного в КНР политика в насилии и исчезла. Что об этом известно? Вчера в 17:05
В Москве пройдет сильнейший мокрый снегопад за последние 73 года. Уже в эту субботу Вчера в 16:56
ЕСПЧ запретил учителям оскорблять школьников. В том числе в России Вчера в 16:47
Kajetan Sumila/Unsplash
В Москве пройдет серия вечеринок Boiler Room. Выступят Хаски, Boulevard Depo и Kedr Livanskiy Вчера в 16:37
Отключить рекламу

THR: Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод HBO Max о «Гарри Поттере» из‑за обвинений в трансфобии

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:52

Британская писательница Джоан Роулинг, автор серии романов о Гарри Поттере, не появится в спецэпизоде HBO Max, который выйдет по случаю 20-летия основанной на книгах кинофраншизы. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

По информации издания, писательницу могли не пригласить на съемки из‑за ее высказываний о трансгендерных людях и потенциальных опасностях, которые могут быть связаны с их поддержкой. Однако архивные кадры с Роулинг в эпизоде все же покажут.

Проект будет посвящен созданию именно фильмов о Гарри Поттере, а не книг, отметили источники THR. Поэтому в центре шоу окажутся актеры из франшизы и члены съемочной группы, среди них будут Дэниел Рэдклифф, Руперт Грин, Эмма Уотсон, Эванна Линч.

Спецэпизод выйдет на стриминговом сервисе HBO Max 1 января. Помимо него, HBO Max выпустит некую телевикторину, основанную на «Гарри Поттере». Также компания работает над сериалом, действие которого развернется во вселенной, придуманной Роулинг.

Первый фильм о приключениях волшебника Гарри Поттера — «Гарри Поттер и философский камень» — вышел на экраны в 2001 году. А одноименный роман был издан четырьмя годами ранее. Его автор, Джоан Роулинг, написала еще шесть книг о Мальчике-который-выжил.

В последние годы писательницу, ставшую для многих поклонников «Гарри Поттера» кумиром, неоднократно обвиняли в трансфобии. Все началось с того, что Роулинг написала в твиттере о том, что любой человек с менструацией — это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности».

Правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD в ответ заявила, что писательница «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами». Слова Роулинг не понравились звездам фильмов по мотивам ее книг — Эмме Уотсон, Эдди Редмейну и Дэниелу Рэдклиффу.

Последний даже признался, что согласится вернуться к роли Гарри Поттера только в случае, если писательница не будет принимать участия в экранизации. Впрочем, были и те, кто вступился за Роулинг, среди них оказался исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс.

«Афиша Daily» писала о том, как сама Роулинг объяснила свою позицию и почему назвала себя защитницей ЛГБТК-людей и женщин. Также мы рассказывали и о других скандалах, в которых оказывалась писательница.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Небо
Игорь Петренко героически воюет в Сирии
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить