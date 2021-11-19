THR: Джоан Роулинг не пригласили в спецэпизод HBO Max о «Гарри Поттере» из‑за обвинений в трансфобии

Британская писательница Джоан Роулинг, автор серии романов о Гарри Поттере, не появится в спецэпизоде HBO Max, который выйдет по случаю 20-летия основанной на книгах кинофраншизы. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

По информации издания, писательницу могли не пригласить на съемки из‑за ее высказываний о трансгендерных людях и потенциальных опасностях, которые могут быть связаны с их поддержкой. Однако архивные кадры с Роулинг в эпизоде все же покажут.

Проект будет посвящен созданию именно фильмов о Гарри Поттере, а не книг, отметили источники THR. Поэтому в центре шоу окажутся актеры из франшизы и члены съемочной группы, среди них будут Дэниел Рэдклифф, Руперт Грин, Эмма Уотсон, Эванна Линч.

Спецэпизод выйдет на стриминговом сервисе HBO Max 1 января. Помимо него, HBO Max выпустит некую телевикторину, основанную на «Гарри Поттере». Также компания работает над сериалом, действие которого развернется во вселенной, придуманной Роулинг.

Первый фильм о приключениях волшебника Гарри Поттера — «Гарри Поттер и философский камень» — вышел на экраны в 2001 году. А одноименный роман был издан четырьмя годами ранее. Его автор, Джоан Роулинг, написала еще шесть книг о Мальчике-который-выжил.

В последние годы писательницу, ставшую для многих поклонников «Гарри Поттера» кумиром, неоднократно обвиняли в трансфобии. Все началось с того, что Роулинг написала в твиттере о том, что любой человек с менструацией — это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности».

Правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD в ответ заявила, что писательница «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами». Слова Роулинг не понравились звездам фильмов по мотивам ее книг — Эмме Уотсон, Эдди Редмейну и Дэниелу Рэдклиффу.

Последний даже признался, что согласится вернуться к роли Гарри Поттера только в случае, если писательница не будет принимать участия в экранизации. Впрочем, были и те, кто вступился за Роулинг, среди них оказался исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс.

«Афиша Daily» писала о том, как сама Роулинг объяснила свою позицию и почему назвала себя защитницей ЛГБТК-людей и женщин. Также мы рассказывали и о других скандалах, в которых оказывалась писательница.