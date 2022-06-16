«Быть влюбленной опасно. При худшем исходе разбитое сердце и связанные с ним последствия могут куда сильнее определить жизненную траекторию, чем любовь и ее красота. В песне „Killer“ я рассуждаю об этом», — рассказала исполнительница.

Британская певица FKA Twigs опубликовала новый сингл — «Killer». Его можно послушать здесь .

В январе FKA Twigs выпустила микстейп «Caprisongs» — в него попали 17 треков. За релизом последовала череда клипов: видео были сняты на композиции «Meta Angel», «Jealousy», «Oh My Love», «Honda», «Which Way» и «Thank You Song».

В апреле увидел свет ролик на совместную песню FKA Twigs и Young Lean «Bliss». Минус трека построен вокруг семпла из песни «На заре» советской и российской группы «Альянс».

Предыдущий студийный альбом «Magdalene» FKA Twigs выпустила в ноябре 2019 года. А дебютный — в 2014 году. Тогда «Афиша» рассказывала о феномене исполнительницы.