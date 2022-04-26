FKA Twigs опубликовала видео на сингл «Which Way»

В ролике она вместе с участницами британского инди-коллектива Dystopia блуждает по улицам Лондона, проходя «Лондонский глаз» и Биг-Бен, заходя на набережные. В кадре регулярно появляются ботинки Clarks Wallabees, в описании клипа бренду Clarks объявлена особая благодарность, но о промо напрямую не говорится.

Британская певица FKA Twigs продолжает выпускать клипы на композиции с вышедшего в январе микстейпа «Caprisongs». Видео на трек «Which Way» появилось в ютьюб-аккаунте исполнительницы.

Автором клипа выступил режиссер Эйдан Замири. Он снял видео и на несколько предыдущих синглов исполнительницы: «Papi Bones», «Meta Angel», «Jealousy», «Oh My Love» и «Honda».

В записи микстейпа «Caprisongs» приняли участие The Weeknd (совместный трек с ним был выпущен ранее), Джорджа Смит, Дэниел Сизар, Shygirl и другие музыканты.

«Все тот же роскошный соул-поп в минималистичных R’n’B-аранжировках, только более беспечный и оптимистичный», — писала в рецензии на пластинку «Афиша Daily».

В начале апреля Yung Lean и FKA Twigs представили совместный клип «Bliss». В треке использован семпл из песни «На заре» советской и российской группы «Альянс».