Британская певица FKA Twigs продолжает выпускать клипы на свой микстейп «Caprisongs». В этот раз экранизацию получил трек «Honda», записанный вместе с Pa Salieu.

«„Honda“ для меня — идеальное воплощение капривида, потому что оно очень короткое и дерзкое, и оно заставляет вас желать большего», — объяснила певица для Rolling Stone задумку клипа.

Капривид — это короткое и энергичное музыкальное видео, в котором звучит лишь отрывок песни.