Британская певица FKA Twigs продолжает выпускать клипы на свой микстейп «Caprisongs». В этот раз экранизацию получил трек «Honda», записанный вместе с Pa Salieu.
«„Honda“ для меня — идеальное воплощение капривида, потому что оно очень короткое и дерзкое, и оно заставляет вас желать большего», — объяснила певица для Rolling Stone задумку клипа.
Капривид — это короткое и энергичное музыкальное видео, в котором звучит лишь отрывок песни.
Видео снял режиссер Эйдан Замири, он снял клипы и на несколько предыдущих синглов исполнительницы — «Papi Bones», «Meta Angel», «Jealousy» и «Oh My Love».
Микстейп «Caprisongs» вышел 14 января. В записи приняли участие The Weeknd (совместный трек с ним был выпущен ранее), Джорджа Смит, Дэниел Сизар, Shygirl и другие музыканты.
«Все тот же роскошный соул-поп в минималистичных R’n’B-аранжировках, только более беспечный и оптимистичный», — писала в рецензии на пластинку «Афиша Daily».
В начале апреля Yung Lean и FKA Twigs представили совместный клип «Bliss». В треке использован семпл из песни «На заре» советской и российской группы «Альянс».