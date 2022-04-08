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Yung Lean и FKA twigs представили совместный трек и клип. С семплом из «На заре»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:25

Шведский рэпер Yung Lean записал новый сингл «Bliss» вместе с FKA Twigs. Каркасом для мелодии стал семпл из песни «На заре» российской группы «Альянс».

В клипе, выполненном в стиле лоу-фай, пара, одетая в свадебные платья, разъезжает на классическом автомобиле.

«Bliss» — часть микстейпа Yung Lean «Stardust», который выходит одновременно с клипом. Послушать пластинку можно на всех популярных стримингах.

Как отмечает Rolling Stones, материал для «Stardust» писался в течение 2021 года. Продюсированием занимались Skrillex, Джек Донахью, Whitearmor, Woesum и Ssaliva.

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