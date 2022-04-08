Yung Lean и FKA twigs представили совместный трек и клип. С семплом из «На заре»

В клипе, выполненном в стиле лоу-фай, пара, одетая в свадебные платья, разъезжает на классическом автомобиле.

Шведский рэпер Yung Lean записал новый сингл «Bliss» вместе с FKA Twigs. Каркасом для мелодии стал семпл из песни «На заре» российской группы «Альянс».

«Bliss» — часть микстейпа Yung Lean «Stardust», который выходит одновременно с клипом. Послушать пластинку можно на всех популярных стримингах.

Как отмечает Rolling Stones, материал для «Stardust» писался в течение 2021 года. Продюсированием занимались Skrillex, Джек Донахью, Whitearmor, Woesum и Ssaliva.