FKA Twigs едет на ночном автобусе в новом клипе «thank you song»

FKA Twigs опубликовала клип на трек «thank you song». В нем артистка ловит ночной автобус, в котором кроме нее лишь один пассажир.

Twigs сказала, что видео для нее «невероятно интимное». «Для меня это про принятие своих демонов и про нахождение того, что индивидуально в тебе, чтобы сделать твою жизнь лучше», — пояснила она.