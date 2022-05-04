FKA Twigs едет на ночном автобусе в новом клипе «thank you song»

FKA Twigs опубликовала клип на трек «thank you song». В нем артистка ловит ночной автобус, в котором кроме нее лишь один пассажир.
Twigs сказала, что видео для нее «невероятно интимное». «Для меня это про принятие своих демонов и про нахождение того, что индивидуально в тебе, чтобы сделать твою жизнь лучше», — пояснила она.
Клип «thank you song» завершает серию коротких видео, снятых на треки с январского микстейпа FKA Twigs «Caprisongs». Тут можно посмотреть экранизацию песни «Which Way», тут — «Honda», а здесь — «Oh My Love».
Микстейп «Caprisongs» вышел 14 января. В записи приняли участие The Weeknd (совместный трек с ним был выпущен ранее), Джорджа Смит, Дэниел Сизар, Shygirl и другие музыканты.
«Все тот же роскошный соул-поп в минималистичных R’n'B-аранжировках, только более беспечный и оптимистичный», — писала в рецензии на пластинку «Афиша Daily».