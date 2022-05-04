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FKA Twigs едет на ночном автобусе в новом клипе «thank you song»

Семён Гудошников
Вчера в 22:39

FKA Twigs опубликовала клип на трек «thank you song». В нем артистка ловит ночной автобус, в котором кроме нее лишь один пассажир.

Twigs сказала, что видео для нее «невероятно интимное». «Для меня это про принятие своих демонов и про нахождение того, что индивидуально в тебе, чтобы сделать твою жизнь лучше», — пояснила она.

Клип «thank you song» завершает серию коротких видео, снятых на треки с январского микстейпа FKA Twigs «Caprisongs». Тут можно посмотреть экранизацию песни «Which Way», тут — «Honda», а здесь — «Oh My Love».

Микстейп «Caprisongs» вышел 14 января. В записи приняли участие The Weeknd (совместный трек с ним был выпущен ранее), Джорджа Смит, Дэниел Сизар, Shygirl и другие музыканты.

«Все тот же роскошный соул-поп в минималистичных R’n'B-аранжировках, только более беспечный и оптимистичный», — писала в рецензии на пластинку «Афиша Daily».

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