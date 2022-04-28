Reuters: несколько европейских газовых компаний начали расплачиваться за сырье в рублях

Часть европейских газовых компаний начала расплачиваться за сырье в рублях, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Один из собеседников агентства заявил: «Несколько, может быть, больше пяти [газовых] трейдеров начали рублевые расчеты». Их имена не называются. Источники Reuters добавили, что крупные компании к текущему моменту не перешли на оплату в рублях.

Сегодня, 28 апреля, газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что австрийская компания OMV, один из крупнейших импортеров российского газа, намерена открыть рублевые счета в Газпромбанке в Швейцарии.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что OMV продолжит платить за российский газ в евро.

27 апреля Bloomberg сообщил, что итальянский энергетический гигант Eni готовится открыть рублевые счета в Газпромбанке.

Ряд других стран Евросоюза, включая Финляндию и Словакию, заявил, что продолжит оплату российского газа в евро.

«Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу из‑за отказа контрагентов оплачивать поставки энергоносителя в рублях.

Указ о правилах торговли газом с «недружественными странами» был подписан Владимиром Путиным 31 марта. Согласно документу, чтобы приобрести российский природный газ, иностранные покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках.