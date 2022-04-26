СМИ: Россия остановила поставки газа в Польшу

Россия остановила поставки природного газа в Польшу в рамках Ямальского контракта. Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на источники в правительственных кругах и энергетической компании PGNiG.

По информации портала, в Министерстве по вопросам климата создан кризисный штаб. Официально о приостановке поставок не сообщали ни польская, ни российская стороны. Onet отмечает, что уведомление об этом должно поступить в течение дня.

Ранее 26 апреля представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский сказал, что Польша не будет платить за российский газ в рублях. Он отметил, что в случае необходимости страна готова отказаться от поставок газа из РФ.

Кроме того, польские власти наложили санкции на «Газпром». Специалисты отмечали, что этот шаг не должен повлиять на транзит газа через территорию страны.