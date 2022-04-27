Итальянская Eni откроет счет в рублях в Газпромбанке для импорта российского газа

Итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки российского газа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к вопросу.

Этот шаг «потенциально позволит Eni выполнять требование России об оплате газа в местной валюте», отмечает агентство. Сейчас компания ждет указаний от итальянского правительства и европейских властей, чтобы это не было нарушением антироссийских санкций.

31 марта Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». Чтобы приобрести российский природный газ, иностранные покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках.

Условия оплаты российского газа уже приняли Австралия и Словакия. Австралийский канцлер Карл Нехаммер также заявил, что с этими условиями согласна и Германия, однако официальных сообщений со стороны ФРГ пока не было.