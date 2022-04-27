Словакия будет платить за российский газ в евро, заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер. Его слова передает «Интерфакс».

Хегер сообщил: «Компания Slovenský plynárenský priemysel („Словацкая газовая промышленность“) заключила долгосрочный контракт с российским „Газпромом“, и платежи за купленный газ будут осуществляться в евро по согласованным правилам и рекомендациям Еврокомиссии».

Премьер страны добавил, что Словакия вместе с Евросоюзом ускорят уход от зависимости, связанной с поставками российского газа.

31 марта Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». Чтобы приобрести российский природный газ, иностранные покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках.

Накануне стало известно, что «Газпром» прекратит поставки газа в Болгарию и Польшу из‑за отказа контрагентов оплачивать поставки энергоносителя в рублях.

Австрия приняла условия оплаты российского газа в рублях, заявил канцлер Карл Нехаммер сегодня, 27 апреля. Он добавил, что с условиями согласна и Германия, однако официальных сообщений со стороны ФРГ пока не последовало.