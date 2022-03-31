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Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами» в рублях

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:22

Президент Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». Об этом сообщает ТАСС.

Новые правила продажи газа в рублях начнут действовать с 1 апреля.

«Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему: чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа», — пояснил президент.

Указ назначает Газпромбанк уполномоченным по расчетам с иностранными покупателями. Он открывает для них рублевые и специальные валютные счета. Зарубежные покупатели смогут переводить оплату за газ в иностранной валюте, после чего Газпромбанк будет конвертировать ее в рубли на Мосбирже.

Путин уточнил, что если «недружественные страны» не будут платить в рублях, то «действующие контракты будут остановлены». Однако в указе президента есть исключение, согласно которому разрешение на оплату газа без соблюдения расчетов в рублях будет выдавать специальная правкомиссия по иностранным инвестициям.

9 марта власти составили список «недружественных стран», которые ввели санкции против России. В него вошли около 50 государств, включая все страны ЕС, США, Канаду, Австралию, Великобританию, Швейцарию, Украину и Сингапур. Тогда Дмитрий Песков отмечал, что перечень может меняться.

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