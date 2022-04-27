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Финляндия отказалась платить за российский газ в рублях

Юлия Онодэра
Вчера в 22:48

Финляндия не будет платить за российский газ в рублях. Об этом сообщила финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен в интервью газете Helsingin Sanomat.

Она отметила, что еще в начале апреля в правительственном комитете по экономической политике решили отказаться от платежей в российской валюте. «Финляндия не пойдет на рублевые платежи», — заверила Туппурайнен.

По словам министра, правительство уже донесло свою позицию до руководства газовой компании Gasum. Отказ от платежей в рублях Туппурайнен назвала «четкой линией по главному вопросу».

Ранее в Gasum заявляли, что компания проведет юридическую оценку новых требований «Газпрома» и ответит на запрос о платежах в мае. Официальный ответ в «Газпром» пока не поступал.

По информации Bloomberg, четыре европейские покупателя уже согласились на оплату по новым требованиям. Они оплатили поставки в рублях. Кроме того, десять покупателей открыли счета в Газпромбанке для рублевых расчетов.

Однако открыто поддержала рублевую схему расчета пока только Венгрия. Польша и Болгария ж отказались платить за газ в рублях. Поставки природного газа в эти страны были полностью остановлены.

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