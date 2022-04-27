«Газпром» прекратит поставки газа в Болгарию с 27 апреля из‑за отказа болгарской стороны оплачивать газ в рублях. Об этом сообщило Министерство энергетики Болгарии на своем сайте.

По словам ведомства, «Газпром» проинформировал газораспределительную компанию Bulgaraz о приостановке поставок. В министерстве подчеркнули, что Болгария всегда платила за газ своевременно и исполняла условия контракта.

Однако власти страны считают новый порядок оплаты газа в рублях нарушением условий договора. По мнению болгарского Министерства энергетики, изменения создают риски для Болгарии, так как «Газпром» может не поставить уже оплаченный газ.

«Министерство энергетики, Болгарский энергетический холдинг, „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“ предприняли шаги по созданию альтернативных механизмов поставок природного газа и разрешению ситуации», — сказали в ведомстве.

В марте вице-премьер Болгарии Ассен Василев утверждал, что страна не станет продлевать контракт на поставки российского газа — он истекает в 2022 году. В дальнейшем Болгария намерена приобретать газ у Азербайджана.

Россия также остановила поставки природного газа в Польшу. «Газпром» уведомил об остановке поставок польские компании PGNiG и Gaz-System.