Австрия приняла условия оплаты российского газа в рублях

Австрийская сторона приняла условия оплаты российского газа в рублях, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Его слова передает ТАСС.

Нехаммер заявил: «Мы, то есть [нефтегазовая компания] OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно». Официальных заявлений со стороны Германии пока не последовало.

31 марта Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». Чтобы приобрести российский природный газ, иностранные покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках.

13 апреля австрийский канцлер сообщил: Владимир Путин заверил его, что поставки газа в страну продолжатся. По словам Нехаммера, российский президент сказал ему, что платить за газ можно в евро.

Накануне стало известно, что «Газпром» прекратит поставки газа в Болгарию и Польшу из‑за отказа контрагентов оплачивать поставки энергоносителя в рублях.