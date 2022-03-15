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Хинштейн: в России уже заблокированы около 20 VPN-сервисов, эта работа будет продолжена

Денис Ламехов
Сегодня в 14:45

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России уже заблокированы около 20 популярных VPN-сервисов, и Роскомнадзор, по его словам, планирует продолжить блокировку. Слова парламентария передает «Интерфакс».

«Все, кто продолжают пользоваться этой сетью (Instagram. — Прим. ред.), так или иначе используют VPN, систему обхода маршрутизации в сети», — добавил Хинштейн. Он отметил: «VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется».

11 марта Reuters сообщил, что Facebook и Instagram позволят публиковать записи, призывающие к ненависти к российским военным, и пожелания смерти лидерам России и Беларуси.

В компании отметили, что не допустят призывы к жестокости по отношению к мирному населению России. Также Facebook и Instagram будут блокировать посты с упоминанием способов насилия.

Вначале было объявлено, что обновленная политика распространится на пользователей из России, с Украины, из Польши, Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Румынии и Словакии. Затем в Meta заявили, что распространят ее только на украинских пользователей. Позднее Meta отказалась от разрешения публиковать призывы к убийству лидеров государств.

Генеральная прокуратура России потребовала признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. 14 марта Роскомнадзор заблокировал Instagram на российской территории. Доступ к Facebook был ограничен ранее, 4 марта.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что российские пользователи Instagram и Facebook не будут считаться экстремистами.

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