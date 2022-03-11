РКН потребовал от Meta подтвердить или опровергнуть данные о призывах к насилию против ВС РФ

Роскомнадзор потребовал от Meta подтвердить или опровергнуть данные о разрешении призывов к насилию против Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу думского Комитета по информационной политике Александра Хинштейна.

По его словам, требование было отправлено сегодня ночью, 11 марта. Ранее компания Meta Platforms (владеет Facebook и Instagram) заявила, что на время разрешит пользователям публиковать посты с призывами к жестокости по отношению к российским военным.

Обновленная политика, касающаяся разжигающих ненависть сообщений, распространится на пользователей из России, с Украины, из Польши, Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Румынии и Словакии.

В компании подчеркнули, что по-прежнему не допускают призывы к жестокости по отношению к мирному населению России. Кроме того, Facebook и Instagram будут блокировать посты с упоминанием способов насилия.