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В Совфеде сказали, что российские пользователи Instagram и Facebook не будут считаться экстремистами

Семён Гудошников
Сегодня в 16:26
Обновлено сегодня в 16:46:

Гражданам, которые в случае запрета Facebook и Instagram в России будут обходить блокировки для подключения к ним, санкции не грозят. Об этом сказал РИА «Новости» сенатор Андрей Клишас.

Владельцы аккаунтов в соцсетях Meta (Facebook и Instagram) не будут считаться экстремистами, даже если продолжат общение на платформах после признания самой компании экстремистской организацией. Об этом заявил «Подъему» глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Схожее мнение высказал руководитель уголовной практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян в разговоре с RTVI. Он сказал, что пользователям Facebook и Instagram в России не стоит опасаться преследования за использование соцсетей после признания Meta экстремистской организацией.

Однако он предостерег пользователей от публичной поддержки решения Meta допустить призывы к насилию в отношении россиян. Это может быть квалифицировано как разжигание ненависти (статья 282 УК РФ).

Накануне агентство Reuters со ссылкой на внутренние электронные письма Meta сообщило, что компания позволит пользователям в некоторых странах публиковать посты с призывами к насилию в отношении россиян и российских военных.

После этого Генпрокуратура России потребовала у суда признать Meta экстремистской организацией. Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства компании. Зампред IT-комитета Госдумы Сергей Боярский сказал, что скоро все сервисы Meta могут заблокировать в России. Источник РИА «Новости» отметил, что это не коснется WhatsApp, поскольку он средство общения, а не размещения информации.

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