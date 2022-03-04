РКН заблокировал Facebook в России

Роскомнадзор принял решение заблокировать Facebook на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве заявили, что это ответные меры на блокировку аккаунтов российских СМИ. Отмечается, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны социальной сети.

«В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам телеканала „Звезда“, информационного агентства „РИА Новости“, Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов „Лента.ру“ и „Газета.ру“», — рассказали в РКН.

По данным ведомства, подобные ограничения запрещены Федеральным законом 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

В ночь на на 4 марта пользователи сообщили о проблемах с доступом к Facebook. Согласно сервису Downdetector, доступа к сайту не было у жителей Москвы, Петербурга, Краснодара, Самары, Челябинска и Екатеринбурга. Проблемы также возникали при попытке открыть приложение соцсети.