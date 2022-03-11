Reuters: Facebook и Instagram временно разрешат посты, призывающие к ненависти к россиянам

Компания Meta Platforms, отвечающая за соцсети Facebook и Instagram, на время разрешит пользователям в некоторых странах публиковать посты с призывами к жестокости по отношению к россиянам. Об этом сообщил Reuters.

По информации агентства, компания планирует ввести временные изменения в свою политику в связи с военными действиями на территории Украины. В частности, платформы позволят публиковать пожелания смерти лидерам России и Беларуси.

Обновленная политика, касающаяся разжигающих ненависть сообщений, распространится на пользователей из России, Украины, Польши, Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Румынии и Словакии.

«В качестве результата российского вторжения в Украину мы временно сделали допустимыми те формы политического выражения, которые в нормальных обстоятельствах нарушали бы наши правила, например, призывы к жестокости, например, пожелания смерти российским захватчикам», — заявили в Meta.

В компании подчеркнули, что по-прежнему не допускают призывы к жестокости по отношению к мирному населению России. Кроме того, Facebook и Instagram будут блокировать посты с упоминанием способов насилия.