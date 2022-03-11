Роскомнадзор решил ограничить доступ к Instagram в России. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято «в связи с распространением призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих».

Ранее в Meta заявили, что Facebook и Instagram временно разрешат посты, призывающие к ненависти к российским военным. В частности, платформы позволят публиковать пожелания смерти лидерам России и Беларуси.

Обновленная политика, касающаяся разжигающих ненависть сообщений, как сообщалось, распространится на пользователей из России, с Украины, из Польши, Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Румынии и Словакии.