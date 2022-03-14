Meta не разрешила публиковать призывы к убийству лидеров государств

Компания Meta (владеет рядом социальных сервисов, включая Facebook и Instagram) не разрешила публиковать призывы к убийству лидеров стран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление вице-президента компании Ника Клегга.

Согласно данным агентства, компания также уточнила позицию, чтобы избежать интерпретации о допущении насилия по отношению к «русским в целом».

11 марта Reuters сообщил, что Facebook и Instagram позволят публиковать записи, призывающие к ненависти к российским военным, и пожелания смерти лидерам России и Беларуси.

В компании отметили, что не допускают призывы к жестокости по отношению к мирному населению России. Также Facebook и Instagram будут блокировать посты с упоминанием способов насилия.

Вначале было объявлено, что обновленная политика распространится на пользователей из России, с Украины, из Польши, Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Румынии и Словакии. Затем в Meta заявили, что распространят ее только на украинских пользователей.

После этого Генеральная прокуратура России потребовала признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. 14 марта Роскомнадзор заблокировал Instagram на российской территории. Доступ к Facebook был ограничен ранее, 4 марта.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что российские пользователи Instagram и Facebook не будут считаться экстремистами.