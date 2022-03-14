перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты 14:36
Россия не будет участвовать в мероприятиях ПАСЕ 14:25
Pixabay/Pexels
Минэкономразвития рассчитывает, что значительная часть иностранного бизнеса вернется к работе 13:47
В США Uber вводит доплату для клиентов из‑за роста цен на бензин 13:42
В даркнете появились данные банковских карт более 100 тыс. россиян 13:30
Рестораны «Макдоналдс» будут работать 14 марта до окончания производственных процессов 13:14
ООН: свои дома на Украине покинули более 5 млн человек 13:12
Dima Solomin/Unsplash
Meta не разрешила публиковать призывы к убийству лидеров государств 12:43
Драма «Власть пса» стала лучшим фильмом по версии Британской киноакадемии 12:05
Procter & Gamble повысит отпускные цены в России. В среднем на 40% 11:37
В России выявили 41 055 новых случаев COVID-19 11:10
Замглавы МИД Вершинин: Россия не будет просить снять наложенные санкции 10:46
Россия восстанавливает авиасообщение с Индонезией и Китаем 10:42
Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и их родственников 10:14
Татьяна Дрогунова/Wikimedia
Основатель «Теремка» Гончаров: место «Макдоналдса» в России никто не займет 10:07
Умер актер Уилльям Херт, сыгравший генерала Росса в «Мстителях» 9:40
Силуанов: у России есть средства для выплат по госдолгу 9:33
Генпрокурор Казахстана: во время январских беспорядков в стране погибли 230 человек 8:58
ASUS закрывает бизнес в России и эвакуирует сотрудников 8:27
На Чернобыльской АЭС восстановили энергоснабжение Вчера в 20:40
Отключить рекламу

Meta не разрешила публиковать призывы к убийству лидеров государств

Денис Ламехов
Сегодня в 12:43

Компания Meta (владеет рядом социальных сервисов, включая Facebook и Instagram) не разрешила публиковать призывы к убийству лидеров стран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление вице-президента компании Ника Клегга.

Согласно данным агентства, компания также уточнила позицию, чтобы избежать интерпретации о допущении насилия по отношению к «русским в целом».

11 марта Reuters сообщил, что Facebook и Instagram позволят публиковать записи, призывающие к ненависти к российским военным, и пожелания смерти лидерам России и Беларуси.

В компании отметили, что не допускают призывы к жестокости по отношению к мирному населению России. Также Facebook и Instagram будут блокировать посты с упоминанием способов насилия.

Вначале было объявлено, что обновленная политика распространится на пользователей из России, с Украины, из Польши, Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Румынии и Словакии. Затем в Meta заявили, что распространят ее только на украинских пользователей.

После этого Генеральная прокуратура России потребовала признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. 14 марта Роскомнадзор заблокировал Instagram на российской территории. Доступ к Facebook был ограничен ранее, 4 марта.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что российские пользователи Instagram и Facebook не будут считаться экстремистами.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Генпрокуратура РФ
Роскомнадзор
Совет Федерации
Люди
Андрей Клишас
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить