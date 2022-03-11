В Meta заявили, что разрешат высказывать гнев в адрес российских войск только на Украине

В Meta заявили, что не потерпят русофобии на своих платформах и какой‑либо дискриминации россиян. Новая политика в отношении высказываний будет действовать только для пользователей из Украины, сообщило РИА «Новости».

Facebook и Instagram действительно разрешат части аккаунтов высказывать гнев в адрес российских войск. Таким образом, по словам вице-президента Meta Ника Клегга, компания защитит «право на свободу слова как проявление самообороны».

«Если бы мы применяли стандартные правила без каких‑либо корректировок, то нам пришлось бы убирать контент обычных украинцев, которые выражают свое сопротивление и гнев в отношении вторгнувшихся военных сил», — пояснил Клегг.

Он добавил, что удалять публикации жителей Украины кажется ему неприемлемым. Однако Meta не потерпит «запугиваний или призывов к насилию в отношении русских на нашей платформе», подчеркнуг Клегг.

«У нас нет ссоры с российским народом. Нет никаких изменений в политике, касающейся выражений ненависти в отношении российского народа», — заявил вице-президент Meta.

Ранее в СМИ появилась информация, что Meta на время разрешит пользователям восточноевропейских стран публиковать в Facebook и Instagram призывы к жестокости по отношению к российским военнослужащим, а также пожелания смерти им и лидерам Российской Федерации.