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В Киеве вводят комендантский час с вечера 15 марта

Виктория Шанина
Сегодня в 12:27

В Киеве вводится комендантский час с 20.00 (21.00 по московскому времени) 15 марта до 7.00 (8.00 мск) 17 марта. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко, пишет РИА «Новости».

На период комендантского часа местным жителям запретят передвигаться по городу без спецпропусков.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной спецоперации» на территории Украины. На следующий день в Киеве была объявлена воздушная тревога, в городе были слышны взрывы, местных жителей призвали остаться дома или перейти в укрытие.

В ходе переговоров между Россией и Украиной страны договорились о прекращении огня для эвакуации мирного населения. 7 марта Россия открыла гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

11 марта Украину покинули почти 75 тыс. человек, передавала Государственная пограничная служба страны. Из них около 49 тыс. пересекли украинско-польскую границу. Сколько беженцев в Великобритании, точно неизвестно.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по гуманитарным коридорам удалось вывезти 12 729 мирных жителей.

По состоянию на 14 марта, по данным ООН, за время «военной спецоперации» погибли по меньшей мере 636 мирных жителей. Больше всего жертв зафиксировано на территориях, находящихся под контролем украинского правительства — это Киев, Черниговская, Харьковская, Черкасская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области.

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