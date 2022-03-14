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ООН: на территории Украины погибли с 24 февраля 636 мирных жителей

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:41

За время военных действий на территории Украины погибли по меньшей мере 636 мирных жителей. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Среди погибших оказалось 46 детей. Кроме того, были ранены 1125 гражданских лиц, в том числе 62 ребенка. Больше всего жертв зафиксировано на территориях, находящихся под контролем украинского правительства.

В их состав входят Киев, Черниговская, Харьковская, Черкасская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области. Там погибли 488 человек, еще 553 были ранены.

«Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения было вызвано применением взрывоопасного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары», — сказано в сообщении.

Реальное число пострадавших и погибших может быть выше, отметили в УВКПЧ, «поскольку поступление информации из некоторых районов, где ведутся интенсивные боевые действия, задерживается».

В частности, специалистам УВКПЧ еще не удалось проверить информацию о числе жертв в Волновахе, Мариуполе и Изюме. Там, по предварительным данным, могли погибнуть сотни гражданских лиц.

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