Россия и Украина договорились о возможном прекращении огня во время эвакуации мирного населения

Второй раунд российско-украинских переговоров завершился. Сторонам удалось достичь соглашения по вопросу создания гуманитарных коридоров для гражданского населения на территории Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

По его словам, украинской стороне не удалось получить тех результатов, на которые она рассчитывала. Однако делегации «обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект» и ситуацию в городах, находящихся в окружении.

«Там драматическая ситуация с продуктами питания, с медикаментами, с возможностью эвакуации», — пояснил Подоляк. Он рассказал, что стороны договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров и «доставке медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня».

Подоляк подчеркнул, что речь идет именно о «возможности» прекращения огня на период осуществления эвакуации мирного населения. Огонь предполагается останавливать только в местах, где проводятся гуманитарные действия.

Владимир Мединский назвал итоги встречи существенным прогрессом. Он отметил, что в ходе переговоров обсудили подробно гуманитарные, военные вопросы, а также вопрос будущего политического урегулирования.

По мнению Леонида Слуцкого, договоренности с Украиной могут потребовать парламентских усилий. Их предполагается закрепить на высшем уровне, добавил он. В ближайшие дни стороны намерены провести третий раунд переговоров.