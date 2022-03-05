eBay приостановил доставку заказов в Россию

Одна из крупнейших торговых онлайн-площадок в мире eBay приостановила доставку заказов в Россию и на Украину из‑за «военной операции» на украинской территории. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению компании, это сделано, чтобы защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках.

В пресс-службе eBay отметили, что площадка «приостановила взимание комиссии за реализацию для пользователей на Украине, чтобы смягчить давление, обусловленное нарушением движения денежных средств».

Ранее сегодня, 5 марта, работу на территории России приостановила платежная система PayPal, с помощью которой российские покупатели могли оплачивать покупки на eBay.

После начала «военной операции» на территории Украины деятельность в России приостановили многие международные компании. От поставок продукции временно отказались Microsoft и Intel. О приостановке работы магазинов объвили Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton и Chanel.

Google заморозил продажу контекстной рекламы на своих платформах на российской территории. Volkswagen Group решила остановить производство автомобилей в России. Поставки легковых машин и фургонов приостановила Mercedes-Benz. IKEA временно закрыла все магазины на территории страны.