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Платежная система PayPal приостановила работу в России

Денис Ламехов
Сегодня в 10:37

Международная платежная система PayPal приостановила работу в России. Об этом сообщает ТАСС.

Компания приняла такое решение из‑за «военной операции» России на территории Украины. PayPal поддерживает международное сообщество, которое осуждает ее проведение, заявил директор платежной системы Дэн Шульман.

Ранее сегодня, 5 марта, одна из крупнейших торговых онлайн-площадок в мире eBay приостановила доставку заказов в Россию. Покупатели могли оплатить покупки на eBay с помощью PayPal.

После начала «военной операции» на территории Украины деятельность в России приостановили многие международные компании. От поставок продукции временно отказались Microsoft и Intel. О приостановке работы магазинов объвили Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton и Chanel.

Google заморозил продажу контекстной рекламы на своих платформах на российской территории. Volkswagen Group решила остановить производство автомобилей в России. Поставки легковых машин и фургонов приостановила Mercedes-Benz. IKEA временно закрыла все магазины на территории страны.

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