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Владеющий Balenciaga и Gucci холдинг Kering временно закрывает магазины брендов в России

Денис Ламехов
Сегодня в 9:00

Французская группа компаний Kering, владеющая брендами Balenciaga, Gucci, Saint Laurent и другими, приостановила работу своих магазинов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

В заявлении также указано: «Kering и ее компании продолжат оказывать [финансовую] поддержку местным командам и внимательно следить за развитием ситуации».

О временном закрытии бутиков на территории России сообщил и другой лидер рынка люкса, группа LVMH. Она владеет 75 марками, включая Louis Vuitton, Dior, Celine и Loewe. На территории России расположены 124 магазина принадлежащих ей брендов.

Кроме того, работу в стране остановили Chanel (17 магазинов) и Hermès (3 бутика). Они также заявили, что будут поддерживать персонал своих подразделений в России.

Согласно оценке Vogue Business, рынок люксовой одежды в России по состоянию на август 2020 года составлял 17 млрд долларов. По данным консалтинговой компании Bernstein, доля России в общемировом рынке люкса — около 5%.

После начала «военной операции» на территории Украины деятельность в России приостановили многие международные компании. Farfetch и другие онлайн-магазины дизайнерских марок ограничили возможность доставки в страну. От поставок продукции временно отказались Microsoft и Intel.

Google заморозил продажу контекстной рекламы на своих платформах на российской территории. Volkswagen Group решила остановить производство автомобилей в России. Поставки легковых машин и фургонов приостановила Mercedes-Benz. IKEA временно закрыла все магазины на территории страны.

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