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Телеканал «Пятница!» прекращает выпуск «Орла и решки» из‑за антивоенных высказываний продюсера шоу

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:46

Российский телеканал «Пятница!», которым владеет «Газпром-медиа», прекратил сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit, выпускающим программу о путешествиях «Орел и решка». Об этом РБК сообщили в пресс-службе вещателя.

Перед этим «Пятница!» прекратила работу с продюсером TeenSpirit Мариной Гранкиной из‑за того, что она «публично высказывалась в адрес президента РФ». В посте телеканала говорится, что Гранкину также отстранили от должности, но эту информацию она отрицает.

Гранкина раскритиковала военные действия России на территории Украины в своем инстаграме. «В текущей ситуации дальнейшее производство проекта [„Орел и решка“] не представляется возможным», — заявил представитель «Пятницы».

Кроме того, телеканал ТНТ, тоже принадлежащий «Газпром-медиа», прекратил сотрудничество с продюсером Comedy Club Production Арменом Оганяном. Он тоже осуждал операцию России на Украине в инстаграме, пишет РБК.

«Мы не можем допустить, чтобы создающие контент для нашего канала люди распространяли радикальные политические взгляды и настроения среди нашей аудитории и ассоциировались у нее с ТНТ», — прокомментировал разрыв рабочих отношений с Оганяном телеканал.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Cообщалось о захвате российскими войсками населенных пунктов в Луганской области, Генического района в Херсонской области, Чернобыльской АЭС и острова Змеиный в Одесской области.

В российском Минобороны заявили, что войска РФ заняли аэродром Гостомель под Киевом и блокировали украинскую столицу с запада. Там добавили, что в ходе операции убито 200 украинских военных. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал погибших «националистами из состава специальных подразделений Украины». В Киеве введен комендантский час.

Позднее российские военные блокировали также города Сумы и Конотоп. Перед этим, в ночь на 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о 137 убитых украинских военных. Официальной информации о жертвах среди мирного населения пока нет. ООН сообщила о как минимум 25 погибших украинских гражданских и 102 раненых.

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